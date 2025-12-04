Serie D: Monastir, Latte Dolce e Olbia in campo negli anticipiSarà un sabato ricco per le sarde
Nel girone G di Serie D tre squadre sarde scendono in campo negli anticipi del sabato. Alle 15 il Monastir ospita l’Albalonga: la formazione di Marcello Angheleddu cerca riscatto dopo la sconfitta contro il Trastevere, mentre i laziali arrivano da tre ko consecutivi lontano da casa.
Alle 14.30, al Campo Principale di Sassari, il Latte Dolce affronta il Montespaccato. I biancocelesti cercano il bis dopo il successo esterno con la Palmese, mentre gli ospiti arrivano con due sconfitte alle spalle.
Alla stessa ora (14.30) l’Olbia fa visita al Trastevere. I bianchi, che non vincono dal 26 ottobre, puntano a dare continuità al prezioso pareggio ottenuto contro la capolista Scafatese.
Domenica, alle 14, all’Is Arranas di Tertenia, la Costa Orientale Sarda ospita il Real Monterotondo. Alle 14.30, allo stadio Francesca Gianni di Roma, il Budoni è impegnato sul campo dell’Atletico Lodigiani.