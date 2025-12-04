Prende il via il trittico che accompagnerà l’Esperia Cagliari alla chiusura del 2025, con i rossoblù chiamati a provare a invertire la rotta in classifica nella Serie B Interregionale e a ritagliarsi un finale d’anno da protagonisti. Archiviata la battuta d’arresto esterna sul parquet di Avellino, sabato alle 18 la formazione di coach Federico Manca tornerà nel proprio “fortino” del PalaPirastu, dove finora ha fatto percorso netto con tre vittorie in altrettante gare.

Di fronte ci sarà la Pallacanestro Angri, squadra solida e ben organizzata, che sta cercando di restare agganciata al treno di testa formato da Carver, Scandone e Stella Ebk.

Ancora priva del suo principale terminale offensivo, Marco Giordano (il cui rientro è atteso entro la sosta natalizia), l’Esperia punta a ritrovare continuità e certezze, a partire dalla compattezza difensiva. Proprio in questo senso, nonostante la sconfitta, la gara del PalaDelMauro ha lasciato indicazioni più che positive. Angri arriverà in Sardegna forte del netto successo interno contro l’Antoniana (95-61), ma nelle due precedenti uscite aveva incassato altrettante sconfitte contro Stella Ebk e Carver. Il pericolo numero uno per la Confelici è rappresentato dall’esterno Matias Martinez, secondo miglior realizzatore del campionato con oltre 23 punti di media.

Nel pomeriggio di sabato (palla a due alle 15) sarà in campo anche la Klass Sennori. Dopo otto sconfitte in altrettante giornate, i romangini di coach Gabriele Piras andranno a caccia della prima vittoria stagionale sul parquet dell’Antoniana, penultima a quota 4 punti, due dei quali ottenuti proprio nel turno d’apertura contro l’Esperia. Una sfida delicata per Merella e compagni, che pur non avendo ancora mosso la classifica hanno mostrato competitività, arrendendosi più volte soltanto nei minuti finali.

