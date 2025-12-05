Il Pala Coni di Cagliari ospita domenica il secondo concentramento di hockey indoor femminile. Sarà l’Amsicora, campione d’Italia in carica, una delle protagoniste finalmente a casa sua. Dopo il primo turno di Torino, con una sconfitta con la Lorenzoni e una vittoria con l’HP Milano, le ragazze di Roberto Carta tentano di risalire dalla quarta posizione. Alle 11 giocheranno la prima partita della giornata contro il Cus Torino che in classifica ha un punto in più. A seguire HP Milano-Lorenzoni Brà e Cus Padova-HC Riva, poi nuovamente in scena l’Amsicora nel match più atteso della giornata, la sfida con la capolista Lorenzoni, la seconda in sette giorni. Cus Torino-Cus Padova e HC Riva-HP Milano chiuderanno la giornata, si ritroveranno tutte dopo una settimana a Castello D’Agogna.

Ma il Pala Coni non sarà teatro della sola Élite femminile. Domani inaugura anche la serie A2 maschile, dove ci sarà l’Amsicora allenata da Marcello Manca, neopromossa dalla B, vinta la scorsa stagione nelle finali di Potenza Picena. E inizierà come era finita, con la sfida con l’Hockey Roma, match di apertura del primo concentramento, alle 11. Partita che evoca successi passati, nell’indoor l’Amsicora ha vinto cinque scudetti, la società romana si è fermata a sette. A seguire Rassemblement Torino-Genova 1980 e HC Roma-Savona. Alle 14 torna l’Amsicora, affronterà il Genova, chiude la rassegna Savona-Rassemblement.

