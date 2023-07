Dopo l'ottimo campionato della Dinamo Lab, la nazionale ha di nuovo ripreso in considerazione Claudio Spanu. Classe 1998, punto 1, il play-guardia sassarese è stato inserito tra i 12 che il coach Carlo Di Giusto ha convocato per prendere parte ai prossimi Campionati Europei, in programma a Rotterdam, in Olanda, dall’11 agosto.

Non è certo la prima volta per Claudio Spanu, che si era già messo in luce con l'Anmic Basket Sassari e poi con la Dinamo Lab. Il giocatore sassarese ha preso parte anche ai Mondiali del 2018.

Questi gli altri convocati al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell’Acquacetosa per il raduno tra il 9 e 17 luglio: Lorenzo Bassoli (punti 3.0 della Briantea84), Samuele Cini (punti 3.5 della Wheelchair Firenze), Joel Josef Boganelli (punti 1.0, Wheeelchair Firenze), Ahmed Raourahi (punti 1.5, Padova Millennium), Driss Saaid (punti 1.5, Gran Canaria), Dimitri Tanghe (punti 3.5, S. Stefano Sport), Filippo Carossino (il capitano, punti 3.5, Briantea84), Andrea Giaretti (punti 4.0, S. Stefano Sport), Sabri Bedzeti (punti 4.0, S. Stefano Sport), Giulio Maria Papi (punti 4.0, Bilbao), Enrico Ghione (punti 4.5, S. Stefano Sport).

