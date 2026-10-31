Viaggiano vincenti e in coppia le due squadre sarde della serie A di basket in carrozzina. Vittoria anche nel secondo turno e primato, seppur affollato dato che sono stati giocati soltanto due turni.

La Dinamo Lab ha vinto ancora in trasferta, a Treviso, per 68-48. Non è stato comunque semplice, almeno nel primo tempo, molto equilibrato, con i biancoblù di Foden che sono andati al riposo avanti solo di una lunghezza. La svolta nel terzo quarto con un parziale di 17-6 promosso dagli azzurri Ghione e Papi che ha spostato decisamente l'inerzia a favore della formazione sassarese.

Senza storia invece il match di Porto Torres: l'Asinara Wave E-Ambiente ha strapazzato la Menarini Firenze 80-38. La formazione di casa ha messo in discesa il match già nel primo quarto, concluso 23-10, e l'ha chiusa prima dell'intervallo: +25. Da segnalare i 21 punti di Benvenuto e i 16 di Twigt.

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