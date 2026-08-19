Perdaxius. Ci siamo: conclusa la campagna acquisti, un'altra interessante squadra del Sulcis è pronta ad affrontare il campionato di Prima categoria.

E' il Perdaxius, che nutre un piccolo grande sogno: ricalcare le orme dell'Atletico di Masainas e dell'Antiochense, entrambe capaci di raggiungere la Promozione al termine della scorsa stagione. La rosa, a disposizione dell'allenatore Andrea Capiali, è pronta: i portieri sono Luca Fae e Giovanni Saiu, i difensori Alessio Aresti, Daniele Cadoni, Antonio Cadoni, Nicola Chia, Mirco Melis, Martin Liberatori. I centrocampisti sono Andrea Bacchis, Gianluca Cadoni, Luca Coppola, Nicolò Deluna, Daniele Desogus, Nicola Giganti, Alessandro Martinelli, Alessio Zedde. Gli attaccanti Valentino Congiu, Riccardo Pessiu, Alessandro Podda, Lorenzo Sartini. Questo è il gruppo di partenza, poi si sommeranno i ragazzi della juniores. Nello staff anche il responsabile dell'area tecnica Francesco Bardi, il team manager Nicola Marongiu, l'allenatore della juniores Paolo Meloni, l'allenatore dei portieri Andrea Asunis, e i collaboratori Edi Tuveri e Mattia Lodde. La preparazione atletica inizia il 24 agosto.

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