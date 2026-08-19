Duplice omicidio di Solanas e Quartu, gli accertamenti del Ris e la perizia necroscopica sul corpo di Michela RubiuIl giudice ha affidato l'incarico al medico legale Roberto Demontis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sarà effettuata questo pomeriggio o domani la perizia necroscopica disposta dal pubblico ministero del Tribunale di Cagliari, dottor Giangiacomo Pilia, sul corpo di Michela Rubiu, la donna di 47 anni morta in ospedale dopo essere stata ferita con un colpo di pistola sparato dal marito Alessandro Pintus il 23 luglio scorso all'ingresso del suo bar, a Solanas.
Il giudice ha affidato l'incarico al medico legale Roberto Demontis: la donna sarebbe stata colpita da un solo colpo di pistola al capo. Per tre settimane si è sperato nel miracolo poi la notizia della morte di Michela è arrivata a Solanas fra la disperazione dei familiari e suscitando ovunque grandissimo cordoglio.
Intanto i carabinieri del Ris stanno ultimando gli accertamenti sui tablet e sui telefonini sequestrati dai carabinieri dai quali si potrebbe anche risalire alla possibile causa della tragedia, consumatasi con la morte della barista di Solanas e con l'omicidio di Andrea Pintus, ucciso a Quartu dal fratello Alessandro 40 minuti dopo aver ferito la moglie.