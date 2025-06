Risultato storico per l’Azzurra Basket Oristano: per la prima volta in 39 anni di storia la compagine oristanese ha conquistato un titolo regionale. Protagonisti i giovani che hanno partecipato al torneo Under 17 Gold. Guidati da coach Francesco Inguaggiato, l’Azzurra ha sconfitto nelle due gare di finale il Carbonia: 65-82 il risultato della gara di andata in terra sulcitana, 70-55 nel ritorno disputato a Oristano, davanti a una bellissima cornice di pubblico. Un successo accolto con grande gioia dalla società oristanese.

«Sono immensamente felice», esordisce il presidente Daniele Olmetto. «La vittoria del campionato Under 17 Gold rappresenta un traguardo importante e simbolico per il nostro progetto societario. Lo sviluppo del settore giovanile è da sempre il cuore pulsante delle nostre attività e questo successo non può che riempirci d’orgoglio. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che in questi 39 anni hanno contribuito con passione e sacrificio alla crescita della società. Dedico questo risultato a una figura speciale, uno dei fondatori, una guida carismatica e insostituibile, Giuseppe Pitzalis, a cui tutti coloro che sono legati all'Azzurra e al basket oristanese devono tanto».

I campioni regionali: Joshua Bichi, Antonio Cerame, Mattia Collu, Marco De Muro, Matteo Dessì, Mustapha Diaw, Nicola Enna, Carlo Marcoli, Francesco Marras, Federico Mele, Federico Mirai, Davide Pippia, Niccolò Porcu, Luca Simbula, Nicola Tocco e Simone Tocco. Staff tecnico: Francesco Inguaggiato (allenatore), Pierluigi Carta (vice), Matteo Pitzalis (Direttore Tecnico).

