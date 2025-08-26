Altro acquisto dell'Iglesias in Eccellenza.

La società mineraria ha raggiunto l'accordo con Mirko Fidanza, classe 2007, prodotto delle giovanili del Carbonia ed ex Perdaxius, altro giovanissimo che proverà a ritagliarsi il suo spazio nelle fila dei rossoblu.

Un giocatore definito di talento che con l'Iglesias può giocarsi una importante tappa del suo futuro calcistico.

