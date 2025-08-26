calcio
26 agosto 2025 alle 21:38aggiornato il 26 agosto 2025 alle 21:38
Eccellenza, l'Iglesias acquista il giovane Mirko Fidanza per la nuova stagioneUn giocatore di talento che può giocarsi una importante tappa del suo futuro calcistico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Altro acquisto dell'Iglesias in Eccellenza.
La società mineraria ha raggiunto l'accordo con Mirko Fidanza, classe 2007, prodotto delle giovanili del Carbonia ed ex Perdaxius, altro giovanissimo che proverà a ritagliarsi il suo spazio nelle fila dei rossoblu.
Un giocatore definito di talento che con l'Iglesias può giocarsi una importante tappa del suo futuro calcistico.
© Riproduzione riservata