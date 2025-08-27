Il questore della provincia di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, ha incontrato stamattina l’equipaggio della polizia stradale travolto lo scorso 22 agosto da una bisarca carica di veicoli all’altezza di Cargeghe.

Un impatto molto violento che aveva trascinato l’autovettura per una decina di metri coinvolgendo una agente che aveva subito un forte contraccolpo. Per fortuna nessuno dei componenti delle forze dell’ordine era risultato in pericolo di vita.

L’incidente era avvenuto mentre i due poliziotti prestavano soccorso a un’auto in panne che si era fermata sulla SS131.

Nel corso dell’incontro odierno, a cui ha presenziato il comandante della sezione della polizia stradale di Sassari Inti Piras, è emersa la ricorrenza di incidenti stradali che, nel 90% dei casi, avviene a causa di azioni maldestre dell’autista.

Tra le ragioni più frequenti dei sinistri stradali risulta essere la distrazione alla guida oltre alla crescita della percentuale di persone trovate alla guida in stato di alterazione (da sostanze alcooliche e/o stupefacenti).

