Federico Salomone e Alessandra Pezzulla si aggiudicano la settima edizione del Torneo Open Tc Torpè, disputati sui campi del circolo nuorese.

Nel singolare maschile, l'alfiere del Tc Terranova, accreditato della terza testa di serie, non ha concesso set, regolando 6-2, 6-1 il compagno di circolo Davide Vargiu nei quarti e 6-0, 6-1 il numero 2 del seeding Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team) in semifinale, per poi approfittare del ritiro del numero 4 Marco Dessì (già sotto 6-1, 4-0) in finale.

In semifinale, Marco Dessì aveva eliminato il favorito della vigilia Biagio Gramaticopolo con un doppio 6-4.

Nel singolare femminile, la portacolori del Tc Cagliari, numero 2 del seeding, ha esordito superando 6-3, 6-1 in semifinale Aurora Deidda (Milano 26), per poi battere 6-1, 7-5 in finale Alessandra Pezzulla (Quattro Mori), che nel turno precedente aveva stoppato 7-5, 1-6, 7-5 la numero 1 del tabellone Barbara Dessolis (Tc Cagliari).

Nel doppio maschile, vittoria per Marco Dessì e Alessandro Califano (Tc Moneta), che l'hanno spuntata 4-6, 6-4, 10-7 su Gramaticopolo e Andrea Mendola (Tc Terranova).

Doppio misto a Barbara Dessolis e Gramaticopolo, che superano 4-6, 6-4, 10-5 in finale Marcella Dessolis e Mendola.

