Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente fidanzati.

«La vostra insegnante di inglese e il vostro professore di ginnastica si sposeranno», ha scritto Taylor su Instagram condividendo una serie di foto in cui si vede il campione di football, dei Kansas City Chiefs, inginocchiato davanti a lei con l'anello.

La notizia, arrivata dopo due anni di fidanzamento, ha fatto esplodere la rete: nello scatto la popstar americana indossa un orologio Cartier da 30mila dollari e un abito a righe Ralph Lauren da 400 dollari, andato esaurito appena venti minuti dopo l’annuncio.

Al dito ovviamente l’anello: un diamante taglio Old Mine – enorme – del designer Kindred Lubeck. Costo stimato? Da 500mila al milione di dollari.

A Swift sono arrivati persino gli auguri di Donald Trump, anche se lei aveva fatto campagna contro di lui alle ultime elezioni: «Le auguro tanta fortuna – ha risposto il presidente a un giornalista che gli chiedeva un commento in merito -. Penso che lui sia un grande giocatore, lei una persona fantastica. Quindi auguro loro tanta fortuna».

Il post di Swift su Instagram ha ottenuto oltre 1 milione di like in meno di 10 minuti, e molti prevedono che diventerà uno dei post con più “cuoricini” nella storia dell'app (attualmente ne ha oltre 18 milioni, superando il suo precedente record personale).

Proprio in questi giorni è in corso il lancio di "The Life of a Showgirl", il dodicesimo album di Swift in uscita a ottobre.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata