Ha già lasciato il segno alla sua prima apparizione con la maglia del Monastir. Arrivato in prestito dal Cagliari solo la settimana scorsa, il giovanissimo centrocampista classe 2008 Samuele Piro ha esordito da titolare domenica nel turno preliminare di Coppa Italia contro l’UniPomezia. Una prima volta assoluta con la prima squadra, affrontata con personalità e determinazione.

Piro rappresenta uno dei profili più giovani a disposizione del tecnico Marcello Angheleddu. Playmaker di ruolo, ma capace di adattarsi anche da mezzala o trequartista, il centrocampista ha mostrato fin da subito qualità tecniche e carattere, qualità che ne fanno un elemento di grande prospettiva.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Calcio 2014, Piro è approdato al Cagliari nel 2019, dove ha completato il suo percorso formativo fino alla Primavera. Con la formazione Under-20 rossoblù ha preso parte al ritiro precampionato tra luglio e agosto, prima del trasferimento a Monastir, che segna l’inizio della sua prima esperienza tra i "grandi".

La passione per il calcio è di famiglia: il fratello maggiore Tommaso, anch’egli centrocampista, ha indossato la maglia del Monastir nella stagione 2023-2024, contribuendo alla vittoria del Girone A e della Coppa Italia di Promozione. Una promessa che ha appena cominciato il suo percorso nel calcio dei "grandi", con l’obiettivo di confermarsi e maturare passo dopo passo. Il Monastir, nel frattempo, si gode il talento e la determinazione di un ragazzo con la testa sulle spalle e tanta voglia di emergere.

