Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter e della Saras, è ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano - alle porte di Milano - in terapia intensiva, a causa di una polmonite. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi: è stato intubato, faticava a respirare in maniera autonoma.

Per anni, Moratti è stato legato alla Sardegna e alla Saras, la società petrolifera di Sarroch fondata dal padre Angelo nel 1962 e di cui è stato presidente dal 2018. Da poco più di dodici mesi, all'inizio del 2024, ha ceduto il gruppo all'azienda olandese Vitol.

Il nome di Moratti, che ha compiuto 80 anni lo scorso 16 maggio, è anche centrale nel mondo del calcio. Il 18 febbraio 1995 ha rilevato l'Inter da Ernesto Pellegrini e ha gestito la società nerazzurra – come proprietario e in due periodi differenti anche come presidente – fino al 2013, quando ha venduto all'indonesiano Erick Thohir. Fu lui, nel 1997, ad acquistare Ronaldo dal Barcellona.

