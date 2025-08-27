Prime fatiche per l’Arborea che ha iniziato da oltre una settimana la preparazione in vista del prossimo torneo di Promozione. Tante le conferme in squadra, al quale vanno ad aggiungersi diversi innesti mirati a completare la rosa. Tra i volti nuovi a disposizione di Nicola Battolu, confermato alla guida della squadra, Filippo Stevanato, portiere ex Monastir, Gabriel Perilli (ex Tharros) e Fabio Cammarota (ex Taloro Gavoi e Terralba) in difesa, Lucas Szafrán (ex Tharros, Nuorese e Castiadas) a centrocampo e Daniele Orro in attacco (ex Castiadas, Uri e Ghilarza).

«Le sensazioni sono positive», esordisce Battolu. «Abbiamo cercato di rinforzare la squadra nei ruoli in cui l’anno scorso abbiamo avuto qualche problema. Il gruppo viene da un ottimo girone di ritorno fatto la scorsa stagione e speriamo di poter dire la nostra anche quest’anno». Un occhio di riguardo è sempre rivolto alla crescita dei giovani. «Ci auguriamo facciano il salto di qualità. Faranno il loro terzo anno da fuoriquota, a chiudere un percorso lungo», prosegue il tecnico.

Un torneo che si preannuncia impegnativo, con diverse pretendenti al salto di categoria. «Come favorite vedo Terralba e Villacidrese, poi il Castiadas. Alle spalle speriamo di poterci inserire noi», commenta Battolu. Intanto è partito il conto alla rovescia in vista dell’esordio in Coppa Italia, che dovrebbe essere mercoledì 3 settembre, contro la Tharros. Pur a inizio stagione sarà una gara diversa dalle altre. Un derby: «Una partita sentita e importante. Arriviamo anche quest’anno con due settimane di preparazione, ma rispetto al passato al completo», conclude l’allenatore.

