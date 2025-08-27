Debutto stagionale senza pubblico per l’Olbia: la gara di domenica con l’UniPomezia, valida per il primo turno di Coppa Italia e in programma alle 16 al Comunale di Pomezia, si giocherà a porte chiuse «per effetto della mancanza della certificazione per l’agibilità rilasciata dalla Commissione di Pubblico Spettacolo”.

Niente tifosi al seguito, dunque, per la squadra di Giancarlo Favarin, intorno alla quale c’è molta curiosità. La preparazione è partita in ritardo per le note vicissitudini societarie, e la rosa di giocatori è incompleta, ma l’Olbia c’è, e a Pomezia non vorrà sfigurare anche se è facile intuire che i bianchi non si presenteranno al Comunale con l’ossessione di dover passare il turno.

L’obiettivo resta quello di arrivare pronti al 7 settembre e alla prima giornata di campionato, nella quale i galluresi affronteranno in trasferta l’Albalonga. E di arrivarci con i rinforzi richiesti da Favarin, soprattutto davanti, dove Ragatzu da solo non basta, per poter iniziare al meglio un campionato che partirà con l’handicap dei punti di penalizzazione per il ritardo nel pagamento degli stipendi della stagione precedente, che non tarderanno ad arrivare.

