Serie D, Mateo Furijan è un nuovo giocatore del BudoniCresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’HNK Rijeka, ha maturato esperienza in Croazia vestendo le maglie di NK Grobničan e soprattutto dell’NK Opatija
Nuovo acquisto del Budoni che sabato scorso ha superato il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, piegando la Cos per 3-1. Il nuovo arrivato è Mateo Furijan, centrocampista croato classe 96’, nato a Fiume.
Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’HNK Rijeka, Mateo ha maturato esperienza in Croazia vestendo le maglie di NK Grobničan e soprattutto dell’NK Opatija, squadra militante nella seconda divisione Croata.
Furijan è definito «un giocatore tutto cuore, grinta e qualità: un centrocampista che lotta su ogni pallone e sa accendere il gioco con personalità e intelligenza».