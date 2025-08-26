Nuovo acquisto del Budoni che sabato scorso ha superato il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, piegando la Cos per 3-1. Il nuovo arrivato è Mateo Furijan, centrocampista croato classe 96’, nato a Fiume.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’HNK Rijeka, Mateo ha maturato esperienza in Croazia vestendo le maglie di NK Grobničan e soprattutto dell’NK Opatija, squadra militante nella seconda divisione Croata.

Furijan è definito «un giocatore tutto cuore, grinta e qualità: un centrocampista che lotta su ogni pallone e sa accendere il gioco con personalità e intelligenza».

