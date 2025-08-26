Inizia bene l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Atp75 Challenger di Como, dove ha ricevuto le wild card per il tabellone principale sia di singolare, sia di doppio.

Nel primo turno del singolare, il 19enne algherese (numero 564 della classifica mondiale) ha eliminato 0-6, 6-1, 6-0 la testa di serie numero 3, il kazako Timofey Skatov (192 Atp) in un match durato 100'.

Domani, alle 10, Carboni affronterà Jacopo Berrettini (371) negli ottavi di finale, nel primo incontro sul Campo centrale.

L'algherese esordirà domani anche in doppio, in coppia con Rocco Piatti, sfidando il serbo Stefan Latinovic e il tedesco Tim Ruehl.

