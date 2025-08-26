In campoIl circuito tennistico non si ferma mai.

Vinto ieri l'Itf25 di Lesa, Lorenzo Carboni esordisce oggi nell'Atp75 Challenger di Como, dove ha ricevuto le wild card per il tabellone principale sia di singolare, sia di doppio.

Sorteggio non semplice in singolare, dove il 19enne algherese (numero 564 della classifica mondiale) è stato accoppiato con la testa di serie numero 3, il kazako Timofey Skatov (192 Atp).

In doppio, Carboni, in coppia con Rocco Piatti, domani sfiderà il serbo Stefan Latinovic e il tedesco Tim Ruehl.

