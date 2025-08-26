Promozione, l'attaccante Rossi al TerralbaNell’ultima stagione ha partecipato da protagonista alle finali playoff under 17 Fascia A1 e ha chiuso la stagione con 19 reti all’attivo
Il Terralba si rafforza con l'arrivo dell'attaccante Alessandro Rossi, classe 2008 lo scorso anno alla società Simba.
Rossi vanta nel 2022 una convocazione a Roma con il centro Federale FIGC, nel 2024 la convocazione al torneo Medianet e al Torneo Benedetto Piras, nel 2025 la partecipazione al Torneo delle Regioni in Sicilia.
Nell’ultima stagione ha partecipato da protagonista alle finali playoff under 17 Fascia A1 e ha chiuso la stagione con 19 reti all’attivo.
Un altro giovane di grande prospettiva che va ad aggiungersi al parco fuoriquota a disposizione dell'allenatore Daniele Porcu.