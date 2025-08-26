Il Terralba si rafforza con l'arrivo dell'attaccante Alessandro Rossi, classe 2008 lo scorso anno alla società Simba.

Rossi vanta  nel 2022 una convocazione a Roma con il centro Federale FIGC, nel 2024 la convocazione al torneo Medianet e al Torneo Benedetto Piras, nel 2025 la partecipazione al Torneo delle Regioni in Sicilia.

Nell’ultima stagione ha partecipato da protagonista alle finali playoff under 17 Fascia A1 e ha chiuso la stagione con 19 reti all’attivo.

Un altro giovane di grande prospettiva che va ad aggiungersi al parco fuoriquota  a disposizione dell'allenatore Daniele Porcu.

