Coppa Italia, sarà a Narcao la gara d'esordio del CarboniaLo Zoboli continua ad essere indisponibile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Da una settimana vi sta svolgendo la preparazione, dopo la precedente settimana trascorsa a Calasetta, ma adesso la domenica anche per le gare ufficiali sarà per il momento Narcao la nuova casa del Carbonia. Il derby di tra Carbonia e Iglesias, ottavi di Coppa Italia Eccellenza, si giocherà infatti al Comunale di Narcao domenica 31 agosto, alle 17.
Questo perché lo Zoboli continua ad essere indisponibile dato che è sottoposto ai lavori di ripristino del manto erboso diventato un disastro durante l'estate. Dal 21 agosto la squadra di Graziano Mannu si allena sul terreno di gioco messo a disposizione dell’amministrazione comunale di Narcao guidata dal sindaco Antonello Cani. Si resta in attesa di tornare al Comunale Zoboli.
Al momento Graziano Mannu guida gli allenamenti con una rosa composta da una quindicina di giocatori e alcuni ragazzi delle giovanili. La Coppa Italia costringe dunque il Carbonia a giocare come se fosse in trasferta anche la prima gara casalinga.