tennis
27 agosto 2025 alle 16:56
Doppia sconfitta per Lorenzo Carboni a ComoGiornata negativa per l'algherese, che ha esordito nell'Atp75 Challenger
Giornata negativa per Lorenzo Carboni nell'Atp75 Challenger di Como, dove ha ricevuto le wild card per il tabellone principale sia di singolare, sia di doppio.
Il diciannovenne algherese (numero 564 della classifica mondiale) è stato sconfitto sia negli ottavi di finale del singolare, 6-4, 6-4 da Jacopo Berrettini (371 Atp), sia nel doppio.
Qui, in coppia con Rocco Piatti, ha perso 6-3, 7-6(4) contro il serbo Stefan Latinovic e il tedesco Tim Ruehl.
