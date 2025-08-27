Giornata negativa per Lorenzo Carboni nell'Atp75 Challenger di Como, dove ha ricevuto le wild card per il tabellone principale sia di singolare, sia di doppio.

Il diciannovenne algherese (numero 564 della classifica mondiale) è stato sconfitto sia negli ottavi di finale del singolare, 6-4, 6-4 da Jacopo Berrettini (371 Atp), sia nel doppio.

Qui, in coppia con Rocco Piatti, ha perso 6-3, 7-6(4) contro il serbo Stefan Latinovic e il tedesco Tim Ruehl.

© Riproduzione riservata