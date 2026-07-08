Alghero festeggia i cento anni di Maria Teresa FoisAnche il sindaco Cacciotto le ha fatto visita per donarle un mazzo di fiori
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La signora Maria Teresa Fois va ad infoltire la schiera di centenari algheresi. Ieri, 7 luglio, il suo compleanno con il numero 100 sulla torta. A farle visita e farle gli auguri, con un mazzo di fiori e una pergamena celebrativa, il sindaco Raimondo Cacciotto, con il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e il vicesindaco Francesco Marinaro. La signora Maria Teresa ha festeggiato l’evento con la schiera di figli, (tre) nipoti (sette) e pronipoti (nove). Sposata con Giovanni Sechi, scomparso nel 1985, la centenaria ha condotto in passato insieme al marito il conosciutissimo negozio di alimentari di Largo San Francesco.
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