Tre titoli regionali in una sola stagione. L’ultimo porta la firma dei ragazzi dell’Under 13 maschile 3x3 dell’Ariete Pallavolo Oristano, che al Poetto hanno conquistato il gradino più alto del podio, aggiungendo un altro tassello a un’annata da incorniciare.

I giovani oristanesi si sono imposti nella finale regionale disputata sul litorale cagliaritano, confermando la crescita di un gruppo che ha saputo distinguersi per impegno e qualità durante tutta la stagione.

Un successo che, secondo il presidente Davide Sascaro, assume un valore ancora maggiore alla luce delle difficoltà che caratterizzano il movimento maschile giovanile nel Centro Sardegna. «Vincere un titolo regionale è sempre un’impresa complessa, ma riuscirci partendo da un contesto territoriale che purtroppo esprime pochi numeri e offre pochissime occasioni di confronto diretto, rende la vittoria dei nostri ragazzi un vero e proprio capolavoro sportivo».

Sascaro richiama l’attenzione anche sulla necessità di ampliare il numero di squadre e competizioni: «È un segnale d’allarme che come movimento dobbiamo cogliere: la mancanza di partite e di un campionato numericamente ricco penalizza la crescita dei nostri atleti».

Il presidente ha quindi sottolineato il lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla coach Silvia Nonnis: «Gestire l’energia esplosiva dei giovani ragazzi quando mancano le partite sul calendario, mantenendo alta la motivazione senza il traino della gara domenicale, richiede una pazienza e una competenza tecnica fuori dal comune. In questo, la nostra Coach Silvia Nonnis ha decisamente fatto un lavoro eccezionale».

Il titolo Under 13 3x3 completa una stagione ricca di successi per l’Ariete Pallavolo, che guarda ora al futuro con l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovani nel movimento pallavolistico del territorio.

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