Inizia a prendere forma l'Arbus Guspini Costa Verde (Promozione). La squadra è stata affidata all'esperto Nicola Agus.

Tra i rinforzi, il difensore Gabriele Pancotto, alla sua 24ª stagione consecutiva in una prima squadra: per lui si tratta di un ritorno. In arrivo anche Marco Capelli, ex Uta, Selargius e Castiadas, e il portiere Marco Contu, ex Orrolese e Quartu 2000. Trattative aperte con l'attaccante Daniele Pilosu e con i centrocampisti Enzo Caroccia e Nacho, entrambi ex Jerzu.

Confermati i fratelli Bruno e Luca Floris, i fratelli Lorenzo e Samuele Atzori e gli esterni bassi Michele Spina e Alessandro Aramu, entrambi terzini. La squadra esordirà in Coppa Italia il 30 agosto contro l'Arborea, nell'andata del primo turno.

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