«Abbiamo deciso non solo di non ridurre la nostra partecipazione in Sardegna, ma di rilanciare la stessa e quindi partecipare al bando della Ct sarda. Abbiamo il dovere di difendere il prezioso patrimonio che abbiamo costituito nell'Isola dove abbiamo quasi 300 risorse umane». Nonostante il ricorso al Tar – l'udienza è prevista per il 22 dicembre – Aeroitalia sarà in campo per la nuova continuità territoriale. A scriverlo in una comunicazione indirizzata a tutti i dipendenti della compagnia è l'amministratore delegato Gaetano Intrieri.

Ieri alle 13 sono scaduti i termini per presentare le manifestazioni d'interesse legate alla gara per affidare le sei rotte tra gli scali sardi (Cagliari, Olbia e Alghero) e i due principali aeroporti nazionali, quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate. In corsa potrebbero esserci anche Ita Airways e Volotea.

Addirittura non si esclude una possibile collaborazione tra compagnie: sullo sfondo c'è l'ipotesi di un raggruppamento temporaneo di imprese.

La commissione di gara è già stata nominata. Lunedì è in programma l'apertura delle buste. Nel frattempo sul nuovo modello di continuità, che entrerà in vigore a fine marzo, pende il ricorso al Tar presentato proprio da Aeroitalia.

L’articolo completo sull’Unione Sarda in edicola e sull’app

© Riproduzione riservata