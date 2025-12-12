Tornerà in campo domani il torneo di Promozione regionale di calcio. Il girone A, infatti, anticiperà al sabato, mentre il girone B scenderà in campo, per la quasi totalità delle gare, nella giornata di domenica. Tra queste anche le oristanesi. In programma la 15sima di andata.

Nel girone A in programma un doppio big match nel quale saranno coinvolte Terralba F. Bellu e Arborea. I terralbesi, infatti, ospiteranno la capolista Guspini, con calcio d’inizio alle 15. L’undici allenato da Daniele Porcu è alla ricerca di un riscatto dopo due sconfitte di fila (l’ultima contro la Cannonau Jerzu per 2-1); doppio KO che ha fatto scivolare Orrù e compagni in quarta posizione. I guspinesi, invece, si presentano con il morale alle stelle dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Castiadas (2-1). L’Arborea, invece, alla stessa ora, andrà a far visita alla Villacidrese, una delle formazioni più in forma del torneo, vittoriosa nel turno scorso a Tonara (0-2). La formazione guidata da Nicola Battolu, dal canto suo, domenica scorsa ha superato la Baunese per 4-0, mostrando buona solidità difensiva e un attacco che sta ritrovando la miglior condizione. Impegno esterno anche per Freccia Parte Montis e Samugheo. I mogoresi andranno a Cagliari (calcio d’inizio alle 15.30), per la sfida contro l’Atletico Cagliari. Obiettivo è riscattare il pesante passivo incassato in casa contro la Tharros (1-5). Il Samugheo, invece, dopo lo 0-0 contro il Calcio Pirri, sarà impegnata sul campo del Vecchio Borgo Sant’Elia. Infine, la Tharros ospiterà la Cannonau Jerzu Picchi che nel turno scorso ha dato un dispiacere al Terralba F. Bellu, altra provinciale. Oristanesi in buona condizione, come mostrato nelle ultime uscite stagionali.

Nel girone B, domenica saranno impegnate Bosa e Ghilarza. Entrambe alla ricerca di punti dopo il doppio stop del turno scorso. I bosani ospiteranno l’Arzachena, formazione che occupa una posizione di metà classifica e arriva dal 2-2 contro la Macomerese. I ghilarzesi, invece, andranno a far visita al Li Punti (sconfitto per 3 a 0 domenica scorsa contro l’Usinese), per un incrocio che rappresenta uno scontro diretto nella corsa verso la salvezza.

