Ultimi due turni del girone d’andata per la Virtus Cagliari, impegnata sabato sul parquet del Jolly Basket Livorno (Palasport “B. Macchia”, ore 19) in una sfida che vale punti pesanti in chiave salvezza nel campionato di Serie A2 Femminile. Prima della pausa natalizia, le cagliaritane affronteranno poi il derby casalingo contro la Nuova Icom San Salvatore (20 dicembre, ore 18 a via Pessagno).

La sconfitta della scorsa settimana sul campo di Milano Basket Stars brucia ancora, ma la Virtus vuole mettersi alle spalle il passo falso lombardo e ripartire con convinzione. Le due squadre sono divise da quattro punti in classifica: cinque vittorie per la formazione cagliaritana, tre per Livorno.

Le statistiche delineano una gara equilibrata: Livorno vanta un attacco prolifico (661 punti segnati contro i 570 virtussini) e una maggiore precisione al tiro (38% dal campo), mentre la squadra di coach Angiolini ha mostrato maggiore solidità difensiva grazie alla fisicità di El Habbab, Zieniewska e Mattera. A rimbalzo, le toscane guidano con 445 palloni catturati (404 per la Virtus).

Tra i pericoli principali figurano Allegra Botteghi, miglior realizzatrice con 146 punti, e Sofia Marangoni (123 punti). Attenzione anche a Liliana Miccio, ex Virtus, giocatrice d’esperienza e capace di incidere da oltre l’arco.

Barbara Zieniewska, protagonista con 23 punti nell’ultima uscita, presenta così la gara:

«A Milano abbiamo sfiorato il successo, ma quella partita è già alle spalle. Ora tutte le nostre energie sono concentrate su Livorno: è un’occasione importante per muovere la classifica e conquistare due punti fondamentali per la salvezza». Sulla sconfitta in Lombardia:

«È stato difficile trovare ritmo. Abbiamo avuto problemi di falli e il gioco è stato spesso interrotto. Dobbiamo migliorare la gestione di queste situazioni».

