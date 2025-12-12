Negli ultimi anni, l’appuntamento con il pugilato a Calangianus è diventato imperdibile, richiamando sempre più appassionati nella suggestiva location dell’Expo. All’inizio di dicembre, la palestra pugilistica Aurora, guidata dal maestro Tony Orezzo, si è unita alla Promo Boxe Italia e al supporto della classe “82”, incaricata dei festeggiamenti per i Santi Patroni, creando una vera e propria squadra pronta a garantire il successo dell’evento.

Un ruolo centrale lo ha avuto l’amministrazione comunale, con il sindaco Fabio Albieri, autentico “Alfiere” dello sport, sempre presente e propositivo.

La serata si è aperta con gli incontri olimpici riservati ai pugili dilettanti. Gian Domenico Cabras (Aurora Calangianus) e Enrico Correddu (Team Erittu Sassari) hanno concluso l’incontro in parità, mentre Cristian Addis (Erittu) ha prevalso ai punti su Pietro Cossu (Aurora). Andrea Venturu ha conquistato la vittoria ai punti contro Gianfranco Effel (Erittu), e Youssef Darrag (Aurora) ha avuto la meglio su Edoardo Falchi (Se.Sa. Boxing Porto Torres). Parità anche tra Riccardo Inzaina (Aurora) e Alessandro Salis (Se.Sa.), così come tra Michele Ara (Aurora) e Giuseppe Olivieri (Gymnasium Boxe Sassari). Davide Pagliarulo (Se.Sa.) ha superato ai punti Youssef Alijnaid (Aurora), chiudendo la prima fase della serata con grande spettacolo e combattimenti equilibrati.

Il “sotto clou” ha visto confrontarsi pugili sardi e colombiani: Fabio Crobeddu ha prevalso ai punti su Vin Caijedo, mentre Nicola Mancosu ha trionfato con un KO tecnico su Jeison Cervantes, confermando il talento isolano anche contro avversari internazionali.

Prima dei momenti più attesi, è stato premiato il miglior pugile dilettante della serata. Per la gioia della presidente Maria Grazia Pasella, del maestro Orezzo e dell’intero team Aurora Calangianus, il riconoscimento è andato a Youssef Darrag, protagonista di una prestazione impeccabile.

Il clou finale ha regalato grandi emozioni: Valentino Riccardo, pugile di Marcianise, ha conquistato il titolo Italiano nella categoria Super Medi, strappandolo all’ex detentore Andrea Aroni di Sassari. Francesco De Rosa ha invece conquistato il titolo Europeo Silver nei Supergallo, superando per KO tecnico il belga Geram Eloyan.

© Riproduzione riservata