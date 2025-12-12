La Nuova Icom San Salvatore prova a rilanciare la propria corsa in Serie A2 Femminile. Sabato alle 15 le giallonere tornano al PalaVienna per sfidare il Milano Basket Stars, con l’obiettivo di interrompere la serie negativa che le ha viste cadere contro Costa Masnaga, Sanga Milano e, nel turno infrasettimanale, a Empoli.

Il momento non è semplice per la squadra di Vasilis Maslarinos, attualmente ottava con 10 punti, reduce da un calendario particolarmente impegnativo. L’obiettivo è ripartire subito per presentarsi nelle migliori condizioni al derby del 20 dicembre contro la Virtus Cagliari.

A Selargius arriva un Milano Basket Stars che, da neopromossa, sta interpretando il campionato con buona solidità: quattro vittorie nelle prime dieci giornate e il colpo dell’ultimo turno, con il successo all’overtime proprio sulla Virtus (75-72). Nel gruppo di coach Paolo Peraro spiccano l’esperienza di Sara Bocchetti, ex Napoli e protagonista per anni in A1, la regia di Valentina Baldelli e la fisicità sotto canestro dell’ex Cus Cagliari Karolina Stawinska.

A fare il punto della situazione è la capitana Silvia Ceccarelli, che vede nella settimana piena di lavoro un primo segnale di ripartenza: «Arriviamo da cinque partite molto ravvicinate nelle quali non siamo riuscite a ottenere ciò che volevamo. Ora però abbiamo archiviato quel periodo e siamo tornate in palestra con convinzione. Preparare la gara senza incastri di calendario ci ha permesso di ritrovare ritmo e ordine».

Sul match di sabato l’esterna giallonera è chiara: «Dopo tre sconfitte l’obiettivo è tornare a fare due punti e recuperare fiducia. Milano è una squadra esperta e solida: serviranno attenzione, concretezza e la stessa determinazione mostrata nel terzo quarto contro Sanga. Nonostante le difficoltà non siamo scoraggiate: abbiamo voglia di lavorare, di crescere e di farlo davanti al nostro pubblico, che per noi è un valore aggiunto».

© Riproduzione riservata