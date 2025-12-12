Il Cus Cagliari torna subito in campo dopo la sconfitta di Trieste e chiuderà il proprio girone d’andata in Serie A2 Femminile sabato pomeriggio (ore 18) contro Alcamo, nell’ultimo impegno dell’anno.

Le cagliaritane osserveranno infatti il turno di riposo alla 13ª giornata e andranno in vacanza con una settimana di anticipo rispetto alle altre formazioni del girone B.

L’obiettivo è chiaro: ritrovare la vittoria davanti al pubblico di Sa Duchessa e archiviare il 2025 con un bilancio positivo. Le siciliane arrivano però in un buon momento: dopo un avvio complicato, la squadra di coach Ferrara ha trovato continuità e si presenta in Sardegna con tre successi nelle ultime quattro uscite.

Decisivi anche gli innesti dell’ala polacca Nielacna e della guardia lituana Kraujunaite, subito impattante al debutto con 17 punti contro Trieste.

Coach Federico Xaxa avrà poco tempo per preparare la partita e per recuperare le energie dopo le fatiche del turno infrasettimanale, ma la squadra è chiamata a una reazione decisa dopo lo stop in Friuli. Vincere significherebbe arrivare al giro di boa a quota 10 punti e chiudere il 2025 con prospettive incoraggianti.

