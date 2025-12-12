Dopo la vittoria difficile frutto di una gara non proprio spettacolare ma accorta e impreziosita dal lancio dei giovani da parte dell'allenatore Graziano Mannu, il Carbonia domenica si appresta a sfidare in trasferta nel sassarese l'Atletico di Uri. Si tratta di un'altra squadra ben decisa a stazionare delle posizioni alte di classifica. Il Carbonia con 18 punti è a ridosso, perfettamente a metà fra la zona calda da cui si è al momento nettamente staccato, e le posizioni che contano.

L'allenatore Mannu ha a disposizione quasi l'intera rosa. Sconta ancora chiaramente l'assenza del giovane Riccardo Zonchello classe 2008, infortunatosi gravemente all'esordio nel corso del derby contro l'Iglesias ma tanto bene hanno fatto domenica scorsa contro la Ferrini i 2008 Thomas Serra ed Elia Tatti, scaraventati nella mischia dal tecnico Serra a cominciare dal primo minuto di gioco, Tatti ad una ventina di minuti dal termine quando sull'1 a 0 per il Carbonia il risultato era ancora in bilico. E a maggior ragione è stata azzeccata la scelta dell'allenatore. Bene sta facendo in allenamento in questa settimana anche Barrenchea, argentino, fratello del calciatore passato di recente nella rosa della Juventus.

© Riproduzione riservata