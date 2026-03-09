Non è stato certamente un avvio ideale il campionato di Amsicora e Ferrini, entrambe sconfitte rispettivamente dalla Lazio, 5-2, e dal Brà, 5-4, nella prima giornata della Élite maschile.

Si sapeva che Ferrini-Bra prometteva grande intensità, era il big match della prima giornata. Una sfida che ha significato finali scudetto e Coppe Italia, e che ha caratterizzato l’inizio del decennio. Il Brà, dopo la retrocessione a giugno ’24, sino al ritorno nella Élite, sabato scorso, ha vinto due titoli indoor e due edizioni della Coppa Italia, oltre ad aver stravinto lo scorso campionato di serie A1. La Ferrini, seconda nell’ultima Élite ’25 vinta dalla Tevere, era consapevole di una partenza con gli occhi del popolo hockeistico addosso. Il Brà è passato due volte con due corti di Koshelenko, la squadra cagliaritana ha acceso i motori dopo l’intervallo, sospinta dai nuovi acquisti, l’argentino Mucci e l’egiziano Zaied, ed ha ribaltato il risultato con Edris su corto, Gamal che risolve una mischia, e Fois da posizione defilata dopo una veloce ripartenza. Ultima frazione, Brà pareggia subito con Moro, e ripassa in vantaggio con Koshelenko che fa tutto da solo e batte Sorrentino. Spetta a Edris acciuffare il pari su corto. 4-4, mancano quattro minuti, ma non è finità, La Ferrini resta in dieci (giallo a Brunetto) e ancora Koshelenko trasforma un corto. Per l’ex Juvenilia Uras è il poker personale e la rete della vittoria della sua squadra.

A Roma è stata meno emozionante la partita tra l’Amsicora e la Lazio guidata in panchina dall’ex Luca Angius. La squadra di Roberto Carta ha cercato di impostare una partita ma la Lazio l’ha privata dell’ossigeno e si è ritrovata sotto 3-0, colpita da un altro ex, Magno, da Gonzalez e Paoletti. L’Amsicora subisce ancora ma resta in partita con le reti di Atzori e Giaime Carta su rigore, ma viene più volte sanzionata con espulsioni temporanee che frenano il tentativo di rimonta. E la quinta rete laziale spegne ogni speranza.

Nelle altre partite la Tevere ha battuto il Butterfly Roma 4-3, e il Valchisone ha superato Reggio Emilia per 1-0.

