La 24esima giornata del campionato di Eccellenza conferma l’equilibrio nelle zone alte della classifica, con l’Ossese che mantiene la vetta ma con la pressione costante della Nuorese Calcio 1930, distante appena due punti.

La capolista non rallenta e travolge il Buddusò con un netto 5-0. Protagonisti della goleada Mainardi (15’), Rodrigues con una doppietta (41’ e 47’ del primo tempo) e Tapparello, autore anch’egli di due reti (50’ del primo tempo e nella ripresa). Con questo successo l’Ossese sale a quota 48 punti e continua la sua marcia senza sconfitte.

Risponde però la Nuorese, che si impone in rimonta sul campo dell’Atletico Uri per 3-2. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Campana (9’), i barbaricini pareggiano nel primo tempo con Manca (14’). Nella ripresa ribaltano il risultato con Caggiu (29’) e allungano con Falchi (34’). Ravot accorcia le distanze per i giallorossi al 41’, fissando il punteggio finale sul 3-2.

Passo falso invece per l’Ilvamaddalena, che cade in casa contro il Taloro Gavoi. Non basta ai maddalenini la rete di De Cenco nel primo tempo: gli ospiti si impongono 2-1 grazie ai gol di Mameli (20’ st) e Zappino (25’ st) su calcio di rigore.

Si chiude in parità il derby gallurese tra Tempio e Calangianus: al vantaggio ospite di Dimitrijevic risponde Moreo per l’1-1 finale.

Colpo esterno del Santa Teresa Gallura, che passa 3-1 sul campo del Lanusei grazie alla doppietta di Carlander e alla rete di Svarups. Inutile per i padroni di casa il gol di Mereu.

Successo importante anche per il Villasimius, che supera 2-1 il Carbonia con la doppietta di Ikugar, a segno anche su calcio di rigore.

Negli altri incontri vittoria per 2-0 della Ferrini sul Sant'Elena Quartu grazie alle reti di Vinci e Corda su calcio di rigore, mentre termina 1-1 la sfida tra Iglesias e Tortolì, con autogol dei padroni di casa e pareggio ospite firmato da Cocco.

In classifica l’Ossese guida con 48 punti, seguita dalla Nuorese a 46 e dall’Ilvamaddalena a 43, mentre il Tempio resta quarto a quota 41. La corsa al vertice resta apertissima a sei giornate dalla conclusione del campionato.

