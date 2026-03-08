Il ruolo delle donne è sempre più centrale nell’imprenditoria, soprattutto nel settore degli esercizi pubblici. Lo sottolinea, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Fipe Confcommercio Sud Sardegna.

A livello nazionale, secondo i dati del 2024, le imprese di pubblici esercizi al femminile sono oltre 94mila, il 28,8% del totale, quota nettamente superiore alla media nazionale dell’imprenditoria femminile in tutti i settori, che si attesta intorno al 22%. Importante anche il ruolo sul fronte occupazionale: nei pubblici esercizi sono impiegate circa 565mila donne, il 50,7% degli addetti del settore.

Uno scenario che trova riscontro anche in Sardegna. Nell’Isola le imprese femminili registrate sono circa 38.700, pari al 23,3% del totale delle imprese, mentre nel territorio della Camera di commercio di Cagliari-Oristano la quota è del 22,9%.

A Cagliari operano oltre 1.100 imprese tra bar, ristoranti e locali, che danno lavoro a circa 3.300 addetti, e circa la metà degli imprenditori del settore sono donne.

«Nel Sud Sardegna – sottolinea Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna – le donne rappresentano una componente fondamentale del settore dei pubblici esercizi. Molte attività sono guidate da imprenditrici che con passione e competenza contribuiscono a mantenere vivi i nostri centri urbani e a valorizzare l’offerta enogastronomica del territorio». Donne che spesso portano «innovazione, attenzione alla qualità e capacità di creare ambienti di lavoro inclusivi».

Fipe Confcommercio Sud Sardegna, proprio per rafforzare il ruolo delle donne, lo scorso settembre ha costituito il gruppo Donne Imprenditrici, alla cui guida è stata eletta Luisa Carcangiu, affiancata dalle consigliere Martina Benoni, Alessandra Gioia Glander, Annalisa Saddi, Cristiana Sedda e Silvia Sollai.

Scopo del gruppo è promuovere la crescita professionale delle imprenditrici dei pubblici esercizi con percorsi di formazione, iniziative culturali e sinergie per affrontare le sfide comuni.

