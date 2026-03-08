Weekend da incorniciare per la Matex Marabadminton, che nel secondo concentramento della Serie A firma tre successi consecutivi e consolida la vetta della classifica. Sabato 7 marzo la formazione sarda ha aperto il programma superando Polisportiva di Nova 4–1, imponendo ritmo e qualità fin dai primi scambi. Nel pomeriggio è arrivato un perentorio 5–0 contro Città di Palermo, prova di forza che ha confermato la profondità della rosa e l’ottimo stato di forma dei suoi atleti.

Domenica 8 marzo il confronto più impegnativo: contro Malles la Matex ha dovuto lottare fino all’ultimo, chiudendo 3–2 grazie alla solidità nei doppi e alla capacità di gestire i momenti decisivi.

Con questi risultati la Matex Marabadminton sale a 32 punti, con 5 lunghezze di vantaggio su Piume d’Argento e 6 su BC Milano. Un margine importante in vista della seconda parte di stagione.

Il club, campione d’Italia in carica, conferma così la propria leadership nel movimento nazionale. Un percorso che negli ultimi anni ha portato anche a un traguardo storico: il titolo di campione d’Europa 2023, che ha consacrato la società sarda tra le realtà più prestigiose del badminton continentale. La corsa allo scudetto è ancora lunga, ma la Matex ha mandato un messaggio chiaro: per il titolo bisognerà fare i conti con lei.

