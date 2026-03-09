Notte di fuoco a Nuoro, dove tre auto sono state incendiate in via Mughina poco prima delle due. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse coinvolgere altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Le tre macchine appartengono allo stesso proprietario.

Dai primi accertamenti non si esclude la natura dolosa del rogo. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia, che hanno avviato gli accertamenti

