Promozione girone A, vincono le prime quattro della classePari tra Pirri e Freccia Parte Montis, Arborea corsara a Tonara
La 27esima giornata del girone A di Promozione conferma l’equilibrio al vertice, con le prime quattro della classe che conquistano tutte i tre punti e mantengono inalterate le distanze.
La capolista Terralba supera 3-1 l’Ovodda e resta al comando con 64 punti. Non molla la presa il Guspini, che passa con autorità sul campo della Baunese (3-0) e rimane a una sola lunghezza dalla vetta.
Tiene il passo anche il Castiadas, che al Bellavista di Sinnai supera il Vecchio Borgo Sant’Elia con un netto 3-1, mentre la Villacidrese consolida la quarta posizione grazie al 3-0 sul Cannonau Jerzu Picchi.
Spicca il successo esterno del Selargius, che si impone 3-1 sul campo del Samugheo e rafforza il quinto posto. Vittoria importante anche per l’Arborea, corsaro 3-1 sul terreno del Tonara.
Successo di misura per l’Uta, che espugna il campo dell’Atletico Cagliari per 1-0.
Finiscono in parità due sfide: 2-2 tra Calcio Pirri e Freccia Parte Montis, mentre Tharros e Cus Cagliari chiudono sull’1-1.