All’indomani della 10ª giornata di ritorno del campionato di Promozione la classifica dell’Arzachena cambia poco se non per il distacco dalla zona playoff, lontana adesso cinque lunghezze.

Con 41 punti gli smeraldini sono a un passo dalla conferma matematica della categoria, in linea con l’obiettivo stagionale. E passi pure aver interrotto contro il Bonorva il filotto di dieci risultati utili: una sconfitta contro la vice capolista del girone B poteva essere messa in conto. Quello che invece fa riflettere sono i 20’ di ordinaria follia, tra il 12’ e il 33’ del primo tempo, che hanno consentito alla formazione ospite di portarsi sul 4-0.

Un passivo molto difficile da recuperare, a maggior ragione per il valore dell’avversario, nonostante i gol prima dell’intervallo di Donati, alla quindicesima rete in campionato, e Fernandez abbiamo permesso all’Arzachena di crederci. Sulla sconfitta maturata ieri allo stadio comunale Luigi Lacu di Luogosanto il tecnico Mauro Ottaviani tornerà in settimana per preparare la difficile trasferta di Castelsardo, contro una squadra impegnata nella lotta salvezza. E lo farà – c’è da scommetterci – a partire da quei 20’ di ordinaria follia che tanto hanno complicato la vita all’Arzachena contro la “big” Bonorva.

