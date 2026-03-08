Vittoria dell'Accademia sarrabese sul Kalagonis per 3-2 nell'anbticipo del girone A della seconda categoria. Reti: 8’ e 24’ Mura, 16’ I. Melis, 65’ P. Vacca, 78’ (r) G. Fadda. Nello stesso girone il La Salle che punta al salto di categoria ha vinto sul campo della Jupiter per 3-1. Pareggio fra Castiadese e La Pineta Sinnai per 1-1.

© Riproduzione riservata