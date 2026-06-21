Divertimento e sana competizione, integrazione e amicizia, istruttori e dimostratori di valore internazionale e ospiti illustri. Grande e consueto successo per la prima settimana del Marco Spissu Basketball Camp, arrivato alla 6^ edizione. Domani al Baia di Porto Conte ad Alghero si apre la seconda settimana, quella dedicata ai cestisti e cestiste più piccoli.

Il camp organizzato dal play sassarese Marco Spissu, nazionale, ex Dinamo, decisivo due settimane fa per la salvezza del Saragozza, ha attirato giovani partecipanti non solo dalla penisola ma anche da Spagna e Inghilterra. Come dimostratori, oltre a Spissu, tre fuoriclasse: Alex Archer ex Nba che ha giocato anche in Italia a Milano, Avellino e Cantù, e ha vinto lo scudetto in Francia col Limoges; Francesca Pan, nazionale femminile e plurititolata con Venezia; Martina Kacerik altra azzurra, in forza al Geas.

Una delle giornate più significative è stata quella della partita insieme ai ragazzi dell’Atletico AIPD di Oristano, squadra che è stata vice campione d'Italia e schiera il fuoriclasse Davide Paulis, pluricampione europeo con la nazionale sindrome di down. Ad arbitrarla il recordman Carmelo Lo Guzzo: 30 stagioni in A e 786 gare dirette.

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