Questo pomeriggio (15.30) il palazzetto dello sport di via Cagliari ad Assemini ospita il primo Open Day di basket in carrozzina.

All'iniziativa, organizzata da Uisp in collaborazione con il Basket Disabili Sardegna, il Basket Assemini e SardegnAccessibile, sono invitati a partecipare giovani e adulti con disabilità fisica (e non) che vogliono cimentarsi per la prima volta nel gioco del basket in carrozzina. I prossimi appuntamenti si terranno, sempre ad Assemini e nei medesimi orari, mercoledì 20 e lunedì 25 marzo.



«Abbiamo organizzato questi tre Open Days», spiega Alberto Garau, Responsabile Sviluppo Territoriale Uisp Basket in carrozzina, «per far conoscere questo bellissimo sport a coloro che vivono ad Assemini e nei comuni limitrofi, ma è nostra intenzione ripetere questa iniziativa, completamente gratuita, anche e soprattutto in territori dove non sono presenti realtà di basket in carrozzina, come nell'Oristanese e nel Nuorese. L'auspicio è quello di contagiare la passione e l'amore per il wheelchair basketball alle società di basket "in piedi", affinché possano creare un loro settore, come intende fare ad esempio il Basket Assemini».

