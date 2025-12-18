Villanova piange la scomparsa di Marcella Gilio, colei che aveva creato negli anni una "foresta" all'ingresso di casa, in via Piccioni. È morta ieri all'età di 88 anni. Era conosciuta da tanti, non solo dai residenti. Chi è passato almeno una volta in quella stradina del rione storico cagliaritano non può non aver visto tutte quelle piante di cui lei si prendeva cura ogni giorno. Quel tratto di via era diventato uno scorcio famoso, fotografato da migliaia di persone, inclusi i turisti.

«È stata tra le prime artefici dell’abbellimento floreale del quartiere», è il ricordo commosso di Giuseppe Vacca, uno degli abitanti più attivi nelle tante iniziative che vengono organizzate a Villanova, «con lei se ne va una parte importante della vita del rione. Quel piccolo tratto di via Piccioni è stato ritratto anche nelle riviste che celebrano Cagliari in tutto il mondo. Vincitrice di più edizioni, dagli inizi degli anni 90 ad oggi, del concorso “Balconi fioriti a Villanova”, era conosciuta da tutti, abitanti e non. Con la sua scomparsa, che segue di poco quella dell’indimenticabile Assunta Pisu, mancherà un pezzo di vita e di storia di Villanova e quel tratto di via Piccioni non sarà più lo stesso. Gli abitanti del quartiere e tutta la comunità sono vicini alla famiglia per la grande perdita».

L'ultimo saluto alla "giardiniera di Villanova" sarà domani pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di San Giacomo, nell'omonima piazza, a pochissimi passi da dove abitava.

© Riproduzione riservata