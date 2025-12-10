«Due milioni di bacini, che sogno».

EroCaddeo festeggia su Instagram i risultati di “Punto”, l’inedito che ha portato alle audition di X Factor e che gli ha dato la spinta per arrivare secondo in finale.

Il brano ha superato due milioni di stream ed è primo nella classifica Viral 50 di Spotify assieme a “CENTO RAGAZZE” della vincitrice rob e a “SICILIA BEDDA” di Delia, arrivata terza. E al quinto posto si trova anche “barche di carta” di tellynonpiangere, uscito in semifinale.

E se non bastasse: il pezzo è tra i dieci brani più venduti su iTunes.

Una cavalcata senza fine per l’artista di Sinnai, che tra l’altro il 9 gennaio 2026 pubblicherà il suo primo disco con Warner. Già in preorder il cd autografato “scrivimi quando arrivi (punto)”, omonimo dell’Ep uscito lo scorso aprile che contiene “Luglio”, la canzone che parla dei tramonti a Cagliari diventata virale sui social.

