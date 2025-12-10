Sabato 13 dicembre alle 11 sarà inaugurata la mostra “Oltreuomo - Il Magritte che non ti aspetti” all'Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari 4 a Quartu Sant’Elena. L’esposizione, a cura del museo MAGMMA di Villacidro, intende esplorare il significato del Superuomo, le sue radici filosofiche e il suo ruolo nella critica alla morale tradizionale.

All’inaugurazione di sabato 13 dicembre interverranno il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia e il Direttore Artistico Walter Marchionni. L’esposizione sarà visitabile dal 13 dicembre al 6 gennaio e vedrà protagonisti i capolavori di Magritte, De Chirico e Sironi e alcune incisioni di Max Klinger.

