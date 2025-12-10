Week end con due spettacoli diversi ma adatti ai giovanissimi quello proposto nello Spazio Tev di via De Martini 5 a Sassari.

Sabato alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Gramsci Antonio: presente!”, di e con Marta Proietti Orzella e Giuseppe Casu coprotagonista, produzione della compagnia teatrale quartese Actores Alidos. Adatto a spettatori dagli 11 anni in su, ha come incipit le difficoltà di una ragazza alle prese con la tesina su Antonio Gramsci: se non la passa, forse perderà l’anno. Completamente digiuna dell'argomento, rischia di buttare la spugna di fronte alla mole di informazioni da memorizzare. A salvarla, l’incontro con uno dei più grandi intellettuali del Novecento, che la aiuterà a comprendere l’importanza di sviluppare una coscienza critica.

Tra i temi trattati, l'importanza della resistenza, dell'essere cittadino consapevole; il valore (e il privilegio) dell'istruzione, della lingua e delle proprie origini; della curiosità e dell'immaginazione che “non riconosce sbarre, non si può sbattere in galera”; di un'educazione intesa come un processo di liberazione della mente e non come indottrinamento, al fine di contrastare l'egemonia culturale dominante e agevolare lo sviluppo del pensiero critico; l'importanza dell'ambiente e i pericoli del disboscamento.

Domenica alle ore 17 sarà il momento di “Wunderkammer – la camera delle meraviglie” dell’associazione Il Colombre (noti soprattutto per il Bardunfula Festival di Sassari). Un laboratorio che coinvolgerà i più piccoli in un viaggio sorprendente lungo la storia dell'umanità, partendo dall’assunto che la conoscenza umana si basi su due cose: scienza e fantascienza. Nel racconto affascinante di Daniele Salis del Colombre, i due aspetti si intrecciano attraverso oggetti strampalati e veri pezzi antichi provenienti dalle wunderkammer, le camere delle curiosità meraviglianti che nell’Ottocento mostravano ossi di balena accanto a fate mummificate, cervelli di elfi, avanguardistici fenachistoscopi.

