Si chiama “Poni menti a mE puru d’inverrU” il tour invernale che propone il progetto discografico in lingua Sassarese Turritano realizzato da Beppe Dettori in seno all’Associazione culturale musicale “Sa Perbeke”. Sette le nuove date per la versione combo-acustica.

Si comincia venerdì alle 19 a Tempio Pausania, Auditorium Casa del fanciullo in piazza Spano. Gli altri sei appuntamenti sono: a Siligo in piazza Maria Carta domenica alle ore 17 (14 dicembre); a Quartu Sant’Elena al Teatro Tenda del Circo Paniko in piazza Molentargius il 19 dicembre alle ore 21; a Castelsardo nella Sala XI del Castello il 26 dicembre alle ore 18.30; a Iglesias sul palco del Teatro Elektra il 27 dicembre alle ore 19; a Sassari al Teatro Civico- Palazzo di Città il 6 gennaio alle 19; a Olbia al Musmat l'8 gennaio alle 19.

“Poni menti a me” è una miscela di canzone d’autore e rock, di blues e West Coast, album che vuole contribuire alla conservazione della lingua Turritano-Sassarese “con la speranza che ce ne siano altri a far da cassa di risonanza e da esempio, soprattutto quei giovani e adolescenti, che determineranno l’evoluzione culturale di un popolo consapevole della propria identità” spiega Beppe Dettori. I testi attingono dalle poesie scritte dal professor Mario Lucio Marras (incontro decisivo per lo sviluppo progettuale). Le canzoni sono musicate e interpretate da Beppe Dettori e recitate da Eugenio Cossu assieme allo stesso Marras.

© Riproduzione riservata