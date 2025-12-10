Cosa dicono le stelle per il 10 dicembreLa giornata segno per segno
Ariete: L’avvicinarsi delle feste vi rende inquieti: trovate il modo per smorzare le pressioni familiari!
Toro: Lasciarsi alle spalle rancori recenti vi mette alla prova. Grazie all’aiuto di una persona speciale ce la farete.
Gemelli: Emozioni in volo: non sapete dove vi stiano portando, ma sono più accese che mai. Puntate in alto!
Cancro: Applicarsi o lasciare che le cose vadano come devono? Trovate un equilibrio e tutto si risolverà al meglio.
Leone: Di fronte alle critiche, sarete chiamati a mantenere la calma, per portare l’interlocutore dalla vostra parte...
Vergine: Darvi allo shopping? Potrebbe essere d’aiuto, almeno per un sollievo momentaneo. Senza esagerare!
Bilancia: Qualcosa vi dice che le stelle sono dalla vostra parte, forse ben più di una. L’intuito oggi non si sbaglia.
Scorpione: Dedicare tempo alle relazioni vi riempie la vita: ricordatevelo, perché spesso sembrate dimenticarlo...
Sagittario: La stanchezza vi rende pigri, ma i sentimenti sono più forti e alla fine quella sorpresa al partner riuscirà!
Capricorno: Condividere tutto quello che vi passa per la testa vi alleggerisce. Occhio a non appesantire altri, però!
Acquario: Le zone d’ombra della vostra storia? Per chi vi ama sono illuminate. Fidatevi di questo e andate avanti.
Pesci: La sfacciataggine non vi appartiene, almeno di solito. Infatti oggi potreste scoprire un lato nuovo di voi.