Una calda voce baritonale che si dispiega per tre ottave e mezza, un'anima soul che fa riferimento alle radici africane (ha origini nigeriane) e si trova a suo agio anche nel jazz e nella world music. Arriva a Sassari il vocalist e compositore londinese Ola Onabulé per il progetto "Great Expectations" con l'Orchestra Jazz della Sardegna. L'appuntamento è per domenica al Teatro Verdi di Sassari.

Come sempre sarà un doppio concerto: alle 11 e in replica alle 18. Il repertorio proposto è interamente scritto da Ola Onabulé, racconta le speranze e i sogni di chi lascia la propria patria in cerca di una vita migliore. Gli arrangiamenti per big band sono curati da Mike Hyziak e Ed Partyka, e l’orchestra Jazz della Sardegna sarà diretta da Gavino Mele.

E' il terzo appuntamento nel cartellone della 24esima edizione del festival “(To) be in jazz – I Concerti Aperitivo organizzato dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna, in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, in collaborazione con il Museo del Vino di Berchidda che cura la degustazione dei vini di alcune cantine sarde al termine del concerto.

