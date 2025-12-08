La XXIII edizione di FestivAlguer si è aperta nel weekend con due appuntamenti che hanno confermato la capacità del festival, firmato ExPop Teatro, di trasformare Alghero in un palcoscenico diffuso. Sabato 6 dicembre in piazza Sulis il “Don Chisciotte” del Teatro dei Venti ha emozionato il pubblico con trampoli, macchine sceniche, musica dal vivo e una drammaturgia sospesa tra sogno e realtà, trasformando lo spazio urbano in un luogo di meraviglia collettiva.

Domenica 7 la performance itinerante “Missione Roosevelt”, firmata Tony Clifton Circus e Teatro Necessario Circo, ha attraversato il centro storico con una lunga fila di partecipanti in sedia a rotelle, tra sorrisi, stupore ed empatia. Un’azione capace di scardinare simboli e tabù, trasformando un oggetto fragile in strumento di libertà creativa.

Il festival prosegue al Teatro Civico il 12 dicembre con due repliche gratuite dello spettacolo del mentalista Andrea Redavid e il 13 e 14 ai Giardini Manno con “Wacky” di Emanuela Savi.

